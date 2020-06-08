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بشرى سارة بشأن قرار وقف تراخيص البناء

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أون إي

احمد السجينى

تراخيص البناء



تحدث أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن قرار وقف إصدار تراخيص البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبرى اعتبارًا من 24 مايو 2020 ولمدة 6 أشهر.

وقال "السجيني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي "، مع خالد أبو بكر، إن قرار وزير التنمية المحلية يجب أن يتم تحديده بعواصم المحافظات الكبرى، ويجب إيجاد بدائل وطرحها للناس.

وتابع :"هناك تواصل مع وزير التنمية والمحلية، وإن شاء الله خلال أيام سيكون هناك مراجعات لقرار وقف تراخيص البناء".

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