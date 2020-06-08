صلاح يفسد صفقة انتقال نجل الدوري الإلماني إلى ليفربول .. والأخير غاضب

08 يونيو 2020 - 05:33 ص

كشفت تقارير صحفية عن أسباب فشل صفقة انتقال تيمو فيرنر - مهاجم لايبزيج - إلى ليفربول الإنجليزي .



وقال موقع "ليفربول نيوز " إن "الريدز" قرر صرف النظر عن التعاقد مع فيرنر لعدة أسباب أبرزها اشتراط "فيرنر" شرطًا يتعلق بالنجم المصري محمد صلاح.



وأشار الموقع إلى أن فيرنر اشترط الحصول على رقم (11) الذي يرتديه "صلاح" وهو الأمر الذي لم يلقَ قبولا لدى الأخير حيث أنه لا يتخلى عن رقمه.



وتابع الموقع: عندما جاء صلاح إلى ليفربول استأذن فيرمينو في الحصول على رقم 11 وقد قبل الأخير واستبدل رقمه برقم 9 .



واستدرك: فيرنر اقترب من تشيلسي وهناك ستكون الأمور أسهل ، حيث يمكنه الحصول على رقم 11 مثلما يحلو له.



