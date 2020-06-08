  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

صلاح يفسد صفقة انتقال نجل الدوري الإلماني إلى ليفربول .. والأخير غاضب

فايلر

فايلر يطلب ضم هذه الصفقات والأهلي يصدمه بالرفض

عمرو أديب

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن المصابين بـ كورونا

تأجيل دعوى آثار الحكيم بوقف «mbc مصر» لـ ١٣ يوليو

آثار الحكيم تكشف حقيقة إصابة نجلها بفيروس كورونا

وزير التعليم

هل يوجد دور ثالث لطلاب الثانوية؟.. "شوقي" يجيب

تاج الدين

"تاج الدين" يكشف عن موعد طرح أول لقاح لـ كورونا

الاقتصاد المصري

كيف آثرت أزمة كورونا على الاقتصاد المصري؟.. رئيس بنك القاهرة يجيب

كورونا

سباق عالمي للتوصل إلى لقاح كورونا في أغسطس

كورونا في مصر

استشاري علم نفس تكشف: هذا ما فعله كورونا بالمجتمع

تحاليل كورونا

"الأزهر للفتوى" : بيع بلازما المتعافين من كورونا لا يجوز شرعا

فايلر يطلب ضم هذه الصفقات والأهلي يصدمه بالرفض

الرياضة

فايلر
فايلر
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الأهلي يطلب ضم نجم صن داونز

#

فايلر: هذه نصيحتي لـ«كهربا» للمشاركة مع الأهلي

#

فايلر يحرج شوبير: حتى أنت متقدرش تفرض ابنك مصطفى عليا

#

لجنة الكرة تصدم "فايلر": لن نقبل برحيل هذا اللاعب بناء على طلبك

الاهلى

فايلر

كشفت مصادر عن الصفقات الأجنبية التي طلبها السويسري رينيه فايلر - المدير الفني للأهلي - ليتم ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وقالت المصادر إن فايلر يريد ضم جاكسون موليكا - لاعب مازيمبي - و وسيرينو - لاعب صنداونز - أو أحدهما على الأقل.

وأشارت المصادر إلى أن الأهلي رفض إرسال عرض إلى أي من الفريقين الذين يلعب فيهما للاعبان المطلوبان .

وأكدت المصادر: لدينا وجهة نظر وهي أن أسعار الصفقات سوف تنخفض إلى النصف بعد زوال جائحة كورونا ، وبالتالي لن نتسرع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس الاتحاد السكندري يكشف معلومة محرجة عن مرتضى منصور
» ماذا قاال وزير الرياضة عن أزمة الأهلي مع تركي آل الشيخ؟
» صدمة جديدة في الزمالك بسبب التونسي حمدي النقاز
» الطبيب الذي فقد بصره بسبب كورونا يبكي على الهواء
» أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير اليوم الأحد
» «وأزواجه أمَّهاتهم».. حملة جديدة يطلقها الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
» كورونا.. تراجع وفيات إيطاليا اليوم الأحد
» كورونا.. تسجيل 9 وفيات و104 إصابات جديدة في الجزائر
» استئناف الرحلات الدولية بالسعودية.. تعرف على الحقيقة
» بعد 30 عامًا بالسجن.. إلغاء إعدام متهم بقتل طفلة والإفراج عنه
» هتافات.. وتصفيق.. أمريكيان يحتفلان بزفافهما خلال مظاهرات «جورج فلويلد»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية