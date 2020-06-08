فايلر يطلب ضم هذه الصفقات والأهلي يصدمه بالرفض

08 يونيو 2020 - 05:24 ص

كشفت مصادر عن الصفقات الأجنبية التي طلبها السويسري رينيه فايلر - المدير الفني للأهلي - ليتم ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية .



وقالت المصادر إن فايلر يريد ضم جاكسون موليكا - لاعب مازيمبي - و وسيرينو - لاعب صنداونز - أو أحدهما على الأقل.



وأشارت المصادر إلى أن الأهلي رفض إرسال عرض إلى أي من الفريقين الذين يلعب فيهما للاعبان المطلوبان .



وأكدت المصادر: لدينا وجهة نظر وهي أن أسعار الصفقات سوف تنخفض إلى النصف بعد زوال جائحة كورونا ، وبالتالي لن نتسرع.



