فايلر يطلب ضم هذه الصفقات والأهلي يصدمه بالرفض

أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عن الصفقات الأجنبية التي طلبها السويسري رينيه فايلر - المدير الفني للأهلي - ليتم ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية .
وقالت المصادر إن فايلر يريد ضم جاكسون موليكا - لاعب مازيمبي - و وسيرينو - لاعب صنداونز - أو أحدهما على الأقل.
وأشارت المصادر إلى أن الأهلي رفض إرسال عرض إلى أي من الفريقين الذين يلعب فيهما للاعبان المطلوبان .
وأكدت المصادر: لدينا وجهة نظر وهي أن أسعار الصفقات سوف تنخفض إلى النصف بعد زوال جائحة كورونا ، وبالتالي لن نتسرع.
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