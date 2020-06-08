» ماذا قاال وزير الرياضة عن أزمة الأهلي مع تركي آل الشيخ؟

08 يونيو 2020 - 01:00 ص

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ملف عودة الدوري الممتاز، على طاولة مجلس الوزراء ويتم دراسته على المستويين الأمني والصحي.



وأضاف أشرف صبحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن ملف الدوري في الوقت الحالي، على طاولة مجلس الوزراء ، ويتم دراسته جيدا قبل البت فيه.



كما أوضح أشرف صبحي، إن وزارة الشباب والرياضة، قامت بدعم الأندية بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 200 ألف جنيه، لتجاوز جائحة كورونا وتوقف النشاط.

