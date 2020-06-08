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بالفيديو..

ماذا قاال وزير الرياضة عن أزمة الأهلي مع تركي آل الشيخ؟

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الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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المصريون ـ متابعات

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"آل الشيخ" يفجر مفاجأة بشأن مباراة القمة في الدوري

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ملف عودة الدوري الممتاز، على طاولة مجلس الوزراء ويتم دراسته على المستويين الأمني والصحي.
وأضاف أشرف صبحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن ملف الدوري في الوقت الحالي، على طاولة مجلس الوزراء ، ويتم دراسته جيدا قبل البت فيه.
كما أوضح أشرف صبحي، إن وزارة الشباب والرياضة، قامت بدعم الأندية بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 200 ألف جنيه، لتجاوز جائحة كورونا وتوقف النشاط.
كما تطرق في حديثه عن أزمة الأهلي مع تركي آل الشيخ، قائلا :" نحن نتعامل مع المؤسسات، وقد عقدنا جلسة مع إدارة الأهلي لبحث مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب القلعة الحمراء بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي، وسنقوم بالرد على هذا الطلب بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادى من كافة جوانبه ".

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