عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن المصابين بـ كورونا

08 يونيو 2020 - 12:20 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب ، إن من يعلم أنه مصاب ب فيروس كورونا ، ويتوجه إلى عمله لعدم وجود أعراض عليه بمثابة قتل مع سبق الإصرار والترصد، معلقاً: "أنت متعرفش عديت كام واحد، ومين يقدر يستحمل ومين ميقدرش".



وأضاف "أديب" خلال برنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "أمام ربنا الناس دي بتقتل روح، وياريت اللي يصاب بكورونا يقعد في البيت"، معلقاً: "اللي بيخرج من غير كمامة بيحس أنه عريان".

