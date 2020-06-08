عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن المصابين بـ كورونا

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عمرو أديب

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب ، إن من يعلم أنه مصاب ب فيروس كورونا ، ويتوجه إلى عمله لعدم وجود أعراض عليه بمثابة قتل مع سبق الإصرار والترصد، معلقاً: "أنت متعرفش عديت كام واحد، ومين يقدر يستحمل ومين ميقدرش".
وأضاف "أديب" خلال برنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "أمام ربنا الناس دي بتقتل روح، وياريت اللي يصاب بكورونا يقعد في البيت"، معلقاً: "اللي بيخرج من غير كمامة بيحس أنه عريان".
ونوه إلى أن المريض الذى يعلم بإصابته يتسبب في إصابة الكثيرين لمجرد أنه مقعدتش في البيت أما حسيت أن عندك أعراض كورونا، مناشداً المواطنين بأن كورونا ليست فضيحة، أول ما تحس بالأعراض بلاش تكابر وأقعد في البيت.

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