آثار الحكيم تكشف حقيقة إصابة نجلها بفيروس كورونا

07 يونيو 2020 - 11:50 م

نفت الفنانة آثار الحكيم، ما تردد بشأن إصابة نجلها ب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة أنه كان مع أصدقائه في الجونة وأصيب من بينهم اثنين وهما الآن في المستشفى يتلقون العلاج، وتابعت: " ولكن ابني لم يصاب ولكنه يتبع الإجراءات الطبية وفي العزل المنزلي الآن".



وأضافت "آثار الحكيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن على الجميع أن يتبع التباعد الاجتماعي، وتابعت: " التباعد الاجتماعي سيكون أسلوب حياة في حياتنا مستقبلاً.. ولابد أن نعتاد عليه لأنه منهج حياة جديد".



وناشدت آثار الحكيم، الجميع أن يلتزموا المنازل ويتبعوا الإجراءات الطبية والاحترازية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، من أجل الحفاظ على صحتهم، وصحة المجتمع.



وتابعت آثار الحكيم: " على الشباب أن يحافظوا على نعمة الصحة وميخدوش الدنيا بصدرهم.. لابد أن نأخذ بالأسباب كما أمرنا الله".

