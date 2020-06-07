جونسون يحذر المحتجين من هذا الأمر الخطير

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علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على الاحتجاجات، التي تشهدها بريطانيا، تضامنا مع احتجاجات الأمريكيين ضد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد.
وكتب جونسون، على «تويتر»، يوم الأحد: «الناس لديهم الحق في الاحتجاج بصورة سلمية، مع مراعات قواعد التباعد الاجتماعي، لكنهم لا يملكون الحق في مهاجمة الشرطة».
وتابع: «هذه الاحتجاجات يمكن أن يتخللها مندسون، لهم أهداف خاصة تختلف عن تلك التي خرجت من أجلها الاحتجاجات»، مضيفا: «المسؤولون عن ذلك سيتم محاسبتهم».

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