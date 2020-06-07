جونسون يحذر المحتجين من هذا الأمر الخطير

07 يونيو 2020 - 11:40 م

علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على الاحتجاجات، التي تشهدها بريطانيا، تضامنا مع احتجاجات الأمريكيين ضد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد.



وكتب جونسون، على «تويتر»، يوم الأحد: «الناس لديهم الحق في الاحتجاج بصورة سلمية، مع مراعات قواعد التباعد الاجتماعي، لكنهم لا يملكون الحق في مهاجمة الشرطة».

