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لهذا السبب..

الطبيب الذي فقد بصره بسبب كورونا يبكي على الهواء

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الدكتور محمود سامي، الطبيب بمستشفى عزل بلطيم
الدكتور محمود سامي، الطبيب بمستشفى عزل بلطيم
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المصريون ـ متابعات

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أول تعليق للطبيب الذي فقد بصرة بعد قرار علاجه

اجهش الدكتور البطل محمود سامى، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بكورونا، بالبكاء على الهواء خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، وهو يتحدث عن مدى تحمل زوجته له في مسيرة حياتهما.
وأضاف «سامى»، أن زوجته دعمته وساندته كثيراً وكانت صبورة في حياتها معه، وتابع: «هى بنت خالتى وأول إنسانة في حياتى.. ووقفت جنبى في فترات كبيرة.. من غيرها مكنتش هابقى حاجة.. هي إنسانة صبورة وتحملتنى كثيراً».
من جانبها قالت زوجة البطل خلال مداخلة مشتركة موجها حديثها لزوجها: «أنت تستاهل أكتر من كدا.. أنت كل شئ حلو.. أنت أنبل إنسان قابلته في حياتى.. محمود قوى وأنا عارفه أنه سيتحمل حتى يشفى تماماً.. وعندى أمل إن الدولة لن تتخلى عنه».

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