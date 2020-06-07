» الطبيب الذي فقد بصره بسبب كورونا يبكي على الهواء

07 يونيو 2020 - 11:30 م

اجهش الدكتور البطل محمود سامى، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بكورونا، بالبكاء على الهواء خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، وهو يتحدث عن مدى تحمل زوجته له في مسيرة حياتهما.



وأضاف «سامى»، أن زوجته دعمته وساندته كثيراً وكانت صبورة في حياتها معه، وتابع: «هى بنت خالتى وأول إنسانة في حياتى.. ووقفت جنبى في فترات كبيرة.. من غيرها مكنتش هابقى حاجة.. هي إنسانة صبورة وتحملتنى كثيراً».

