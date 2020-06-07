سباق عالمي للتوصل إلى لقاح كورونا في أغسطس

07 يونيو 2020 - 10:10 م

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا إحدى الوسائل العلاجية للمصابين، مشيرا إلى أن فكرة البلازما استخدمت عام 1918 في مواجهة أحد الأوبئة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «بلازما الدم ليس لها أعراض جانبية بل بالعكس تحتوي على فوائد كثيرة»، مردفا «لا يستطيع أحد الجزم بأن البلازما العلاج الوحيد، لكن استخدامه مفيد لعدد كبير من المرضى».



وأعرب عن أمنيته باستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بقوة وحزم، مردفا «أي استرخاء سيسبب استمرار الفترة التي تشهد تصاعد الإصابات والعكس صحيح».



وأضاف «يجب إعادة الحياة الاقتصادية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية»، مشيرا إلى أن بعض العلماء في فرنسا وإيطاليا أكدوا أن الفيروس أقل شراسة لكن لا يمكن تعميم هذه الفكرة على كافة الدول كون هناك خصوصية زمنية.



وأكمل «السيطرة على وباء كورونا لن تحدث إلا بالتوصل إلى لقاح، وتجربة جامعة أكسفورد في صناعة لقاح هي الأولى في العالم يليها الصين التي لديها لقاحين أحدهما واحد، وروسيا لديها لقاح واعد أيضا»، مشيرا إلى أن النتائج شبه النهائية لتجربة أكسفورد والصين ستكون جاهزة في أواخر أغسطس، معلقا «تجربة أكسفورد ستكون الأكثر نجاحا بعد إضافة مليارات الدولارات، لتصنيع مليار جرعة لأمريكا وأوروبا فقط، فضلا عن عقد اتفاق مع الهند كي ينتج مصنع المصل واللقاح مليار جرعة أخرى للدول المتوسطة والفقيرة».

