» أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير اليوم الأحد

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الطيب حسين

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الذهب يتراجع بشكل كبير اليوم الاثنين

سجلت  أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا في السوق المحلية، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار يوم أمس.

وارتفع سعر جرام المعدن النفيس نحو 6 جنيهات دفعة واحدة،  حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 776 جنيهًا مقابل 770 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 665 جنيهًا.

في حين سجل عيار 24 نحو 887 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6208 جنيهات.

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