» «وأزواجه أمَّهاتهم».. حملة جديدة يطلقها الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

07 يونيو 2020 - 09:49 م

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملةً تثقيفية توعوية جديدة تحت عنوان: «وأزواجه أمهاتهم»؛ تعريفًا بأمّهاتنا أمّهاتِ المؤمنين زوجات سيّدنا رسول الله ، وبرًّا بهنَّ، وبيانًا لِمَا لهنَّ من فضائل مناقب وحقوق.



وتبيّن الحملة جهودهنَّ في خدمة الإسلام والدّعوة إليه، وإرشاداتهنَّ لاستقرار الحياة الأسرية والاجتماعية، وما يجب على المُسلم تجاههنّ من حبٍّ وأدبٍ مع شُخوصِهنّ وسِيرتهنّ يناسبان قدر صاحبات هذا المقام الشّريف؛ امتثالًا لما جاء عنهنّ في القُرآن الكريم.



ودعا المركز مِن خلال هذه الحملة المسلمين والمسلمات إلى الاقتداء بسيرتهنّ وأخلاقهنّ وعفافهنّ، وإنزالهنّ منزلتهنّ المُستحقَّة؛ فهنّ خير أسوةٍ وقُدوةٍ.



كما قال: «يُمكنكم متابعة الحملة عبر المنافذ الإلكترونية للمركز، واللهَ نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لنا في يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم، والحمد لله ربّ العالمين».

