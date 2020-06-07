«رعب كورونا».. مراهق يبصق على أمه ورضيعها

07 يونيو 2020 - 09:44 م

أصيبت بريطانية "بالرعب والصدمة" بعد أن بصق شاب مراهق عليها وعلى طفلها البالغ من العمر سبعة أسابيع في هجوم وصف بأنه "مروع وخطير للغاية".





وقالت شرطة نورثومبريا – شمالي إنجلترا - إن المرأة البالغة من العمر 28 عامًا كانت تدفع ابنها الرضيع في عربة دفع على طريق كار هيل في جيتشيد يوم الجمعة عندما اقتربت منها مجموعة من سبعة مراهقين، وطلبت سيجارة.





وأشارت إلى أنها عندما رفضت تعرضت للاعتداء اللفظي من قبل المجموعة وبصق عليها أحد المراهقين.





وقال متحدث باسم الشرطة إن البصق أخطأ الأم وسقط على غطاء المطر لعربة الأطفال، تاركا إياها "غير مصابة لكنها اهتزت بشدة"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".





وشرعت الشرطة في تحقيق لتحديد المجموعة، التي تصف وراء ما وصف بأنه "جريمة حقيرة تركت الأم وطفلها في حالة من الرعب والصدمة. إنه هجوم غير مبرر من قبل شخص غريب".





وتابع: "البصق على شخص مثير للاشمئزاز في أفضل الأوقات، ولكن القيام بذلك خلال وباء فيروس كورونا أمر مروع وخطير للغاية".



