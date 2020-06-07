وزير الري الإثيوبي يستفز مصر بنشر صورة لسد النهضة

07 يونيو 2020 - 08:57 م

علق وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، على عملية ملء سد النهضة الكبير، موضحا أن المياه ما زالت تدفق في اتجاه السودان.



جاء هذا في تعليقه على صورة حديثة للسد، تظهر حجم آخر الأعمال، حيث ما زالت المفاوضات قائمة حوله.



وكشفت الصورة ارتفاع منسوب الممر الأوسط إلى 560 م فوق مستوى سطح البحر.



وقال وزير الري الإثيوبي، إن الملء الأول سوف يتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه.

