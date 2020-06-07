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ظل في بئر لمدة 6 أيام هربًا من كلب طارده

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المواطن البريطاني
المواطن البريطاني
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الطيب حسين

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كشفت صحيفة ميرو البريطانية، أن فرق الإنقاذ في إندونيسيا، نجح في إنقاذ مواطن بريطاني ظل في بئر لمدة 6 أيام هربًا من كلب طارده.

ونجح الفريق في نجدة المواطن البريطاني جيكوب روبرتس الذي علق في بئر عمقها 4 أمتار.

وقال روبرتس (29 سنة) إنه سقط في البئر وتعرضت ساقه لكسور بعد أن طارده كلب في قرية بيكاتو بمدينة بالي، وظل هناك لستة أيام قبل أن يلمحه شخص كان يرعى أبقاره.

وأضاف أنه ظل متمسكا بالحياة من دون غذاء وبفضل كمية قليلة من المياه المتبقية.

وأوضح رئيس فريق الإنقاذ المحلي جيدا دارمادا أن "صيحات الاستغاثة التي أطلقها روبرتس سمعها قروي كان يرعى أبقاره".



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