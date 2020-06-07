هتافات.. وتصفيق.. أمريكيان يحتفلان بزفافهما خلال مظاهرات «جورج فلويلد»

07 يونيو 2020 - 08:38 م

احتفل أمريكيان بزفافهما ضمن حشود المتظاهريتن الذين تجمعوا في شوارع فيلادلفيا السبت للتنديد بالعنصري ووحشية الشرطة في أعقاب المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد على يد شرطي أبيض في 25 مايو الماضي.





وبعد أن احتفل بعقد قرانهما داخل فندق لوجان، خرجت كيري آن (35 عامًا) وعريشها مايكل جوردون ( 42 عامًا) إلى الشارع حيث استقبلا بهتافات ضخمة وتصفيق من آلاف المتظاهرين المشاركين.





وقالت كيري آن لقناة "إيه بي سي نيوز: "انتهى الأمر بلحظة قوية للغاية. نحن لا نشعر بحركة الناس فقط... ولكن سألتقي بزوجي في يوم زفافنا، كرجل أسود قوي وممثل جيد لما نحن عليه كشعب، وماذا مثل رجالنا، وماذا ثقافتنا مثل".







وأضافت: "لقد كانت مجرد لحظة تمكينية للغاية بالنسبة لنا بالنظر إلى أن كل هذا يحدث في لحظة واحدة في وقت واحد".





وأجلت كيري آن ومايكل خططهما للزفاف حتى عام 2021 بسبب وباء فيروس كورونا، لكن العريس كان يرغب في تبكير الموعيد، وعلى الرغم من أن الاحتجاجات في مدينة فيلادفيا، فقد مضيا قدمًا في الزواج.





وقال مايكل، وهو من أصل كاريبي، بينمت ولدت كيري آن في جامايكا، إن زواجهما أثناء الاحتجاجات على وفاة فلويد جعل يوم زفافهما "لا ينسى"، وفق ما نقلت مجلة "بيبول".





وأضاف مايكل أنه سعيد بالرسالة وراء احتجاج السبت، الذي ظل سلميًا بالكامل، وتم تضخيمه بفضل الاهتمام عبر الإنترنت بحفل زفافهما.







وتابع: "هذا ما كان الحدث بأكمله يدور حوله. بالطبع كانت هناك الشرطة والحرس الوطني، لكنها كانت احتجاجا سلميًا. كان الجميع لطيفا للغاية".



