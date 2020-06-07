بلد خليجي يقر غرامة ضخمة على إلقاء الكمامات في الشارع

أقرت شرطة العاصمة الإماراتىية، أبوظبي اليوم الأحد، غرامة كبيرة على إلقاء الكمامات في الشارع.



زحذرت الشرطة من إلقاء الكمامات والقفازات المستعملة على الطرق وفي المرافق العامة، لما يشكله ذلك من مخاطر صحية وبيئية على المجتمع.

وأكدت الشرطة، أن "غرامة إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق تبلغ ألف درهم وست نقاط مرورية".

ويأتي التحذير في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات الصحية في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



