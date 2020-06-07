الأزهر ينتفض ضد إساءة الشيعة اللبنانيين للسيدة عائشة: «مرفوض ومحرم»

07 يونيو 2020 - 07:45 م

أثارت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قيام مجموعات بترديد هتافات مسيئة تتعرض للسيدة عائشة، زوج النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - خلال مظاهرات شهدها لبنان السبت، موجة من الغضب في أوساط المسلمين السّنة، وتنديدًا من قبل الأزهر المؤسسة الإسلامية السّنية الأكبر في العالم.





وقال الأزهر إنه يستنكر بشدة ما صدر عن بعض الأشخاص في لبنان من إطلاق شعارات تسيئ إلى زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين.





وأكد الأزهر في بيان، أن "أمهات المؤمنين والصحابة -رضي الله عنهم- رمز لكل مسلم، والإساءة لهم أمر مرفوض ومحرم، ويستدعي تحرك العلماء والقادة الدينيين على اختلاف مذاهبهم لتحريم وتجريم الإساءة لهم وللرموز والمقدسات الدينية وضرورة احترامها، وأهمية ترسيخ قيم السلم والحوار والتفاهم".





وقال الأزهر إنه يقدر رفض القادة والمسؤولين اللبنانيين لتلك الإساءات والممارسات البغيضة، كما يدعو المولى -عز وجل- أن يحمي لبنان ويحفظه ويؤلّف بين قلوب شعبه وأبنائه جميعًا وينعم على لبنان وجميع الدول العربية والإسلامية بالوحدة والأمن والاستقرار.





وكان سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق عن غضبه من تلك الإساءة، لكنه حذر من الانجرار إلى ردود فعل تهدد السلم في البلاد.





وقال عبر سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "أتوجه إلى كافة المواطنين الذين هالهم التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، منبهًا إلى التزام حدود الوعي والحكمة وعدم الانجرار لأي ردات فعل يمكن ان تهدد السلم الاهلي وتفسح في المجال امام الجهلة لإشعال الفتنة بين ابناء الوطن الواحد.."





وأضاف: "إن أي تطاول على السيدة عائشة امر مشين ومرفوض اصابنا جميعاً في الصميم ويشكل اهانة لكل المسلمين دون استثناء وليس لطيف ٍ واحد من أطيافهم، وهو ما كان محل استنكار وادانة عن اولي الامر في السياسية ورجال الدين من اخوتنا في الطائفة الشيعية بمثل ما صدر عن اهل السنة ودار الفتوى تحديداً.. ندائي الى كافة الاهل والأحبة في كل المناطق ان نأخذ بدعوة دار الفتوى وتحذير جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية. لعن الله الفتنة ومن يوقظها".





من جهته، عقب "حزب الله" على مقاطع الفيديو ببيان قال فيه: "على أثر الهتافات المسيئة وما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، أولاً: ما صدر من إساءات وهتافات من قبل بعض الأشخاص مرفوض ومستنكر ولا يعبر إطلاقاً عن القيم الأخلاقية والدينية لعامة المؤمنين والمسلمين.. ثانياً: يذكر حزب الله بالموقف الشرعي والديني لسماحة الامام القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله وفتواه المعروفة بحرمة التعرض لزوجات الرسول (ص) وأمهات المؤمنين وعامة مقدسات المسلمين".



