السعودية.. هجوم حاد من مستشار بالديوان الملكي

شن المستشار في الديوان الملكي السعودي، وعضو هيئة كبار العلماء عبد الله بن محمد المطلق، هجومًا حادًا على المشككين في وجود فيروس كورونا.



واعتبر الداعية البارز هؤلاء بأنهم يعانون من "لوثة عقلية".

وقال المطلق في برنامج "سؤال على الهاتف" على إذاعة "القرآن الكريم" مساء أمس السبت: "واحد كلمني ويتساءل: ما ندرى هذا الفيروس مؤامرة أم حقيقة ؟! مجيبا عنه: إلى الآن ما تدري! ما هذا الكلام إلى الآن لم تصدق! كل دول العالم الآن تئن ودفعوا مليارات، ومستشفيات تعج بالمصابين، وهناك أطباء مساكين مريضون وبعضهم توفوا".

واعتبر المطلق أن الأشخاص الذين لا يصدقون بوجود الفيروس "يعيشون بعقول متخلفة... أشعر أن هؤلاء عندهم لوثة عقلية".

وأشار الداعية السعودي إلى وجود مصابين بالفيروس من كل الفئات والطبقات وشرائح المجتمع حتى بين القادة ورؤساء الدول، وكذلك بين الأطباء والموظفين الصحيين والكبار والصغار.

وشدد على أهمية التعاون والتكاتف من الجميع لمنع انتشار الفيروس سريع التفشي والعدوى والانتقال بين الناس وذلك بالالتزام بالإجراءات والتعليمات والسلوكيات الصحية لاسيما أنه لا يزال موجودا، وواللامبالاة من بعضهم يزيد من خطورته.

وحذر من خطورة وشدة هذه الجائحة من بين كل الأوبئة والأمراض السابقة التي شهدها العالم خلال نصف قرن، مشيرا إلى أنها أدت إلى تعطيل جميع مجالات ومناحي الحياة، وبين المطلق أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية إلقاء بالنفس إلى التهلكة.

وقال إن المنتحر يقتل نفسه فقط، بينما المصاب بفيروس كورونا قد يقتل نفسه وغيره، فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه وأهله وغيره للإصابة نتيجة الإهمال والتساهل والتهاون في التقيد بالتعليمات والتوجيهات.



