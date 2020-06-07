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حسن شاكوش يفاجئ جمهوره بعد "خطوبته" على هذه الفتاة

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فاجأ المطرب الشعبي حسن شاكوش جمهوره بخطبته التي أعلن عنها اليوم، ولكنها بدون "معازيم" بسبب فيروس كوورنا المستجد.

وأقيم حفل الخطوبة في فندق بالقاهرة دون حضور للأصدقاء نظرًا لظروف ظهور فيروس "كورونا".

ونشر مصور حفل الخطوبة عددًا من الصور عبر "انستجرام".

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