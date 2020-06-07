الأزهر ينتفض ضد إساءة الشيعة اللبنانيين للسيدة عائشة: «مرفوض ومحرم»
لأول مرة.. صورة ملونة توثق لحظة اكتشاف «توت عنوخ آمون»
الدولار يفاجئ الجميع ويحقق ارتفاعًا كبيرًا
أهم 6 قرارات لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة
خلال أسابيع.. طرح أول علاج لكورونا على شكل جهاز استنشاق
جورج فلويد يعمق آلام أم بريطانية: ابني مات مثله وهو يتوسل للشرطة
اتهام أمريكي جديد للصين بإخفاء المعلومات حول فيروس كورونا
قطر تكشف شروط المصالحة بعد منع وزيرتها من اجتماع الرياض
أحمد موسى يطلب بوقف علاج الإخوان من كورونا
نتائج مبهرة للبورصة المصرية
الطيب حسين
عشاء
فجر
03:14
شروق
04:55
ظهر
11:59
عصر
15:37
مغرب
19:02
20:32