الدولار يفاجئ الجميع ويحقق ارتفاعًا كبيرًا

07 يونيو 2020 - 06:56 م

حقق سعر صرف الدولار ارتفاعًا كبيرًا أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة بمصر اليوم الأحد في ختام التعاملات مقارنة بأسعار الصباح.



وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك الأهلي حيث سجل 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر ارتفع سعر الدولار قرشين مسجلًا 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.



أما بنك القاهرة فزاد سعر الدولار قرشين مسجلًا 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.



وفي البنك العربي الإفريقي، ارتفع السعر قرشين أيضًا ليسجل 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.



وشهد السعر ارتفاعا قرشين في بنك قناة السويس ليسجل 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

