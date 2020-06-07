» بعد 30 عامًا بالسجن.. إلغاء إعدام متهم بقتل طفلة والإفراج عنه

07 يونيو 2020 - 06:33 م

قضت محكمة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بتبرئة متهم بقتل طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، بعد أن أمضى 28 عامًا في السجن في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.





غادر والتر أوجرود (55 عامًا) السجن يوم الجمعة، بعد أن أبطلت المحكمة إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي وقتل "باربرا جان هورن".





وكان قد عثر على الطفلة ميتة داخل صندوق كرتوني في فيلادلفيا بعد أن اختفت عن منزل أسرتها.







واتهم أوجرود الذي كان جارها بقتلها، واعترف بالجريمة، إلا أنه يُعتقد أنه أُجبر على الاعتراف الكاذب بقتلها. إذ قال مدعون إن أوجرود ضرب الطفلة بقطعة حديدية على رأسها، لكن تبين لاحقًا أنها ماتت مختنقة.





وقال لدى الإفراج عنه لمحطة ( إن بي سي 10 فيلادلفيا): "اليوم تم رفع الركبة جزئيًا من رقبتي. ثق بي، إنها تؤلمني".





وقال محاميه، جيمس رولينز، إن موكله "سعيد للغاية ومرتاح". وأضاف أن محطته الأولى بعد الخروج من السجن هي مشاركة عائلته حفل شواء.





وأضاف رولينز: "لقد خسر هذا الرجل البريء وعائلته قرابة 30 عامًا كان يجب أن يقضياها معًا".





وقالت المدعية كاري وود: "أنا آسف استغرق الأمر 28 عامًا لنستمع لما تحاول باربرا جان إخبارنا به: إنك بريء، وأن كلمات بيان اعترافك جاءت من محققي الشرطة في فيلادلفيا وليس منك".







وعثر على جثة باربرا جان في صندوق كرتوني في الشارع بالقرب من منزلها في يوليو 1988. تم القبض على أوجرود، الذي كان عمره 23 عامًا ويعمل كسائق لمخبز في ذلك الوقت، بتهمة قتلها بعد أربع سنوات.





وقال محاموه للمحكمة إن مخبري السجن قدموا بيانات كاذبة منه. وتراجع أوجرود، الذي يعاني من التوحد في وقت لاحق عن اعترافه. وفي محاكمته، قال خمسة شهود عيان إن الرجل الذي شاهدوا يترك الصندوق الذي عثر بداخله على رفات الطفل في الشارع لا يبدو مثله.





وعلى الرغم من أن محاكمته الأولى انتهت في محاكمة جنائية، فقد أدين بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، ومحاولة الانحراف الجنسي اللاإرادي في محاكمة ثانية في عام 1996.





مع ذلك، وجد اختبار الحمض النووي في يناير أن عينة من مسرح الجريمة لا تتطابق مع أوجرود. ويقول المدعون إنه لا يوجد دليل يربطه بالقتل. وأُلغيت إدانته وحكم الإعدام يوم الجمعة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".





كانت والدة باربرا جان، شارون فاهي من بين الذين حثوا قاضية فيلادلفيا شيلي شيلي روبنز - نيو على إطلاق سراحه، قائلة إنها تريد العدالة وليس "إغلاق القضية بالزج بشخص بريء في السجن".





وخفض القاضي روبينز-نيو اتهامه إلى القتل من الدرجة الثالثة، مما سمح له بالإفراج عنه بكفالة.



