خلال أسابيع.. طرح أول علاج لكورونا على شكل جهاز استنشاق

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فتحي مجدي

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من المرجح أن يتم طرح أول علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على شكل جهاز استنشاق في غضون أسابيع فقط.
وتجري جامعة أكسفورد حاليًا التجارب على اللقاح، لتطويره ليكون متاحًا للناس في سبتمبر.

وقال الباحثون إنهم "واثقون بنسبة 80 في المائة" من نجاح اللقاح الذي يقومون بتطويره، خاصة على الشباب، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
ووفق تقارير، فإن شركة الأدوية "أسترا زينيكا" ستنتج ملياري جرعة من اللقاح عندما تحصل على الضوء الأخضر.

وقال البروفيسور أدريان هيل من مركز الطب الشخصي بالجامعة: "نحن نخمن بأن ذلك قد يكون في أغسطس - قد يكون من قبل إذا لم تنخفض الحالات بالسرعة التي نتوقعها، أو سيكون لاحقًا في حالة نفاد الحالات".

وأضاف أن الدواء سيكون على شكل جهاز استنشاق، موضحًا أن التجارب السريرية ستنتهى عندما يتم التأكد أن اللقاح يحمي الناس من فيروس كورونا.

وكان باحثون بجامعة أكسفورد بدأوا التجارب السريية في أبريل، بعد تجنيد ما يصل إلى 10260 بالغًا فوق سن 55 عامًا وطفلًا.

ومنذ ذلك الحين، وافقت شركة الأدوية "أسترا زينيكا" على توريد 100 مليون جرعة من اللقاح المحتمل إلى المملكة المتحدة. كما وقعت الشركة الأنجلو-سويدية صفقة ضخمة بقيمة مليار دولار لقاح ضد فيروسات كورونا مع الحكومة الأمريكية.

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