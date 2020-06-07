  • الأحد 07 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

نتائج مبهرة للبورصة المصرية

أرشيفية

خلال أسابيع.. طرح أول علاج لكورونا على شكل جهاز استنشاق

آجي لويس وابنها

جورج فلويد يعمق آلام أم بريطانية: ابني مات مثله وهو يتوسل للشرطة

أنتوني فوشي

اتهام أمريكي جديد للصين بإخفاء المعلومات حول فيروس كورونا

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

رئيس البرلمان يحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

قطر تكشف شروط المصالحة بعد منع وزيرتها من اجتماع الرياض

أمريكي يهدد المتعاطفين مع جورج فلويد بـ «منشار»

شاهد.. أمريكي يهدد المتعاطفين مع جورج فلويد بـ «منشار»

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يطلب بوقف علاج الإخوان من كورونا

الدولار

الدولار يواصل الارتفاع في التعاملات المسائية

الملك سلمان

بعد القفزة المرعبة.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

100 مليون دولار من الحكومة لدعم القطاع الخاص

الحياة السياسية

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مدير "فيس بوك" يتبرع بـ100 مليون دولار للصحفيين

#

السعودية تتخذ قرارا جديدا لمواجهة كورونا .. وهذا موقف المصريين

#

واشنطن تتعهد بـ 100 مليون دولار لمكافحة كورونا

#

يحرق أكثر من مليون دولار نقدًا.. السبب صادم

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل لبنك الكويت الوطنى مصر بقيمة 100 مليون دولار، لاعادة اقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، في إطار حزمة التضامن المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت الوزيرة، أهمية الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية ليس فقط فى مساندة المشروعات التنموية المختلفة بل ايضا فى مساندة القطاع الخاص الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتى ضمن تمويلات أخرى اتيحت للبنوك العاملة فى مصر من خلال شركاء التنمية الذى نثمن جهودهم فى مساندة القطاع الخاص المصرى، كما أن هذا يأتى من نتائج المائدة المستديرة التى عقدتها وزارة التعاون الدولى فى ابريل الماضى عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وذكرت الوزيرة، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.

وأوضحت الوزيرة، أن بنك الكويت الوطني مصر سيقدم القروض لشركات القطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، حيث تشكل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة من الاقتصاد المصري ويظل دعمها، في هذه الأوقات الصعبة، من أولويات وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع شركائها فى التنمية ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يقوم بتكريس جميع أنشطته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، وقد كثف البنك دعمه بسرعة من خلال برنامج استجابة وتعافي لمساعدة الاقتصادات الناشئة.

الجدير بالذكر، أن عدد مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروع بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56 %.
ويعد بنك الكويت الوطني مصر، شركة مساهمة مصرية، تابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني شريكًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2015، عندما تم التوقيع على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تمويل التجارة، تلاه تمويل لكفاءة استخدام الطاقة في عام 2016 في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد 30 عامًا بالسجن.. إلغاء إعدام متهم بقتل طفلة والإفراج عنه
» النيابة الكويتية تحقق مع فنان شهير في فيديو فاضح
» إصابة حاخام اليهود الأكبر في روسيا بـ"كورونا"
» احتجاجات جورج فلويد: القبض على نجل نجم هوليود بتهمة ضرب شرطي
» تسريب صادم للاعب شهير بعد ارتباط والدته بصديقه الشاب
» "شلح" مات في سوريا وسيدفن في غزة
» القبض على سارق النجم الجزائري «رياض محرز»
» إصابات كورونا في السعودية تواصل الارتفاع
» ثاني حالات "كورونا" بين جدران الأهلي
» بنك مصر يسجل أول حالة وفاة بـ "كورونا"
» أول دولة عربية تعيد فتح متاجر "أبل"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية