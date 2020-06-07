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فيديو.. طلب منهما سائق التاكسي ربط حزام الأمان فانهالا عليه ضربًا

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طلب منهما سائق التاكسي ربط حزام الأمان فانهالا عليه ضربًا
طلب منهما سائق التاكسي ربط حزام الأمان فانهالا عليه ضربًا
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فتحي مجدي

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تعرض سائق صيني لاعتداء من جانب اثنين من الركاب، بعد أن طلب منهما وضع أحزمة الأمان، لكنهما رفضا وانهالا عليه بالضرب بقسوة.
وأظهرت لقطات، الهجوم الوحشي الذي تعرض له السائق بعد وقت قصير من ركوب رجلين سيارة أجرة في شنتشن بمقاطعة قوانجدونج جنوب شرقي الصين.

ويطلب السائق الذي يظهر مرتديًا قناع وجه من الرجلن ربط حزام الأمان، لكنهما يرفضان ويقومان بمهاجمته. ويشاهد الراكب الذي يجلس إلى جواره وهو يلكمه، بينما يمسك به الرجل الذي يجلس في الخلف من عنقه.
ويحاول السائق فتح الباب لكنهما يمنعانه ويجره إلى الخلف. بينما عمل على حماية رأسه أثناء محاولته دفع الرجلين حتى يتمكن من الفرار. 
وبمجرد أن يفتح الباب، يبتعد عن السيارة ويصرخ طلبًا للمساعدة. واستغاث بضابط شرطة، حيث تم القبض على رجل من الاثنين في مكان الحادث، وتم نقل السائق إلى المستشفى لعلاجه من إصابات في الوجه.

https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/taxi-driver-attacked-after-reminding-22151992

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