» "شلح" مات في سوريا وسيدفن في غزة

07 يونيو 2020 - 04:37 م

كشفت مصادر فلسطينية، الأحد، أن جثمان الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي السابق رمضان شلح سيوارى الثرى في غزة.

وقالت المصادر- حسب وسائل إعلام محلية-، إن جثمان القائد الوطني الراحل "رمضان عبد الله شلح" الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في ‎فلسطين سينقل من العاصمة السورية دمشق ليوارى الثرى في مسقط رأسه في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أنَّ مصادر فلسطينية أن حركة الجهاد الاسلامي ان جثمان الدكتور شلح سيوارى الثرى في غزة، بعد موافقة مصرية – إسرائيلية.