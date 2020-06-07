» بنك مصر يسجل أول حالة وفاة بـ "كورونا"

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عاجل.. وفاة أول حالة بفيروس كورونا في مصر

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أعلن بنك مصر عن أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد من أسرة البنك، عن عمر يناهز الـ 60 عاما جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID _19 بأحد المستشفيات.

وأكد البنك فى بيان أن سلامة وصحة الجميع هي على رأس اهتماماته وأولوياته.

وحرص البنك منذ بدء الأزمة وقبل ظهور أية حالات إصابة على اتباع كل تعليمات وزارة الصحة بحرفية ومهنية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك على كافة المستويات؛ العملاء والعاملين ومقرات العمل، وذلك من خلال تعقيم أماكن العمل بشكل دوري وتوفير المطهرات والأقنعة الواقية للموظفين وكذا متابعه حالات العاملين ممن يشعروا بأعراض وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.


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