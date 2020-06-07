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الأمن يضبط 177 قطعة سلاح للاستخدام في أعمال البلطجة

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متابعات- أمينة عبد العال

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 177 قطعة سلاح ناري بحوزة 155 شخصا بمختلف مديريات الأمن على مستوي الجمهورية من خلال حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين علي القانون وحائزي الأسلحة النارية  والبيضاء .

وتم ضبط الأسلحة في خلال 24 ساعة وتنوعت الأسلحة المضبوطة حسب التقرير الذي نشرته " الوفد" كالتالي :

ضبط 177 قطعة سلاح نارى، بحوزة 155 شخصاً.. وذلك على النحو التالى:

16 بندقية آلية، 30 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 119 فردا محليا، 218 طلقة مختلفة الأعيرة ، 30 خزينة متنوعة، 191 قطعة سلاح أبيض وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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