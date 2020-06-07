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خفض رواتب العاملين بـ "طيران الإمارات" حتى سبتمبر ‎

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طيران الإمارات
طيران الإمارات
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متابعات- محمد إبراهيم

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قررت شركتا طيران الإمارات والاتحاد للطيران تمديد خفضٍ رواتب العاملين حتى سبتمبر  المقبل في إطار محاولتهما الحفاظ على السيولة النقدية في خضم جائحة فيروس كورونا العالمية.

ويعد قطاع الطيران من أشد القطاعات تضررا من الجائحة التي أدت لوقف حركة الطيران في جميع بلدان العالم

ومن المقرر أن تستأنف الشركتان بعض رحلات الربط هذا الشهر بعدما ألغت الإمارات الأسبوع الماضي تعليق هذه الخدمات.

وأبلغت طيران الإمارات الموظفين بأنها ستمدد خفض أجور مدته ثلاثة أشهر، كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر، حتى الـ30 سبتمبر.

وقالت مجموعة الإمارات: إن تخفيضات الأجور ستزداد -أيضا- في بعض الحالات، وإن بعض الرواتب الأساسية ستخفض بنسبة 50%.

وأضافت أنها اتخذت القرار بعد مراجعة كل الخيارات الممكنة للحفاظ على الوضع النقدي للمجموعة.


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