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ريهام حجاج تعلن حقيقة إصابة مشاهير بكورونا في حفلتها

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الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج
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متابعات- أمينة عبد العال

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 أكدت الفنانة ريهام حجاج أن الأخبار التي تداولها عن إقامة حفلة وكانت سببا في إصابة عدد من المشاهير بفيروس " كورونا" المستجد غير صحيحة.

ودونت حجاج علي صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور " إنستجرام" قائلة :" أرجو عدم نشر الشائعات والأكاذيب، أنا لم أقم بأي حفلات، لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد، أنا وأسرتي بصحة جيدة الحمد لله من فضلكم كفاية شائعات".

جدير بالذكر أن الفنان كريم قاسم نفي الأخبار التي تم تداولها عن إصابته بفيروس "كورونا" أثناء وجوده في حفل بالجونة أقامه رجل الأعمال أحمد حلاوة وزوجته الفنانة ريهام حجاج للاحتفال بالمسلسل الأخير لهم " لما كنا صغيرين" إلا أن مروة الصاوي مديرة أعماله أعلنت عن إصابته قاسم بالفيروس .  


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