4.6 مليار جنيه.. خسائر عز الدخيلة

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متابعات- أمينة عبد العال

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31 مليار.. البورصة تنزف بسبب كورونا

البورصة،

عز الدخيلة

2020

أعلنت نتائج الأعمال المجمعة لشركة عز الدخيلة للصلب – الإسكندرية تحولها للخسارة بقيمة 4.64 مليار جنيه خلال العام المنتهي 2019 مقارنة بصافي ربح قدره 647.3 مليون خلال عام 2018 .

وتراجعت مبيعات الشركة إلي 38.5 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بمبيعات بلغت 41.2 مليار خلال 2018 ، حسبما جاء في النتائج المرسلة للبورصة اليوم ونشرتها "المال".

كما ارتفعت تكلفة المبيعات إلي 39.3 مليار جنيه خلال عام 2019 مقارنة مع تكلفة بلغت 36.6 مليار جنيه خلال العام السابق، فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة تسجيلها خسائر بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة مع صافي ربح قدره 2.5 مليار جنيه خلال 2018 .

 


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