هزت السعودية.. عاملة تحرق مسنة معاقة

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أخبار السعودية

عاملة أفريقية

مسنة معاقة

محايل عسير

في واقعة صادمة، أقدمت عاملة منزلية  على إضرام النيران في منزل مسنة تبلغ من العمر 80 عاما بمحايل عسير في السعودية.

وكانت عاملة أوغندية قد أشعلت النيران في غرفة مواطنة تبلغ 80 عاما.

وقامت العاملة بالفرار بعد أن أغلقت باب الغرفة للتخلص منها ما نتج عن ذلك احتراق المعاقة ومفارقتها الحياة بعد اشتعال النيران في كامل الغرفة والسرير الطبي الخاص بالمسنة.

وأسفر الحريق عن إصابة ابنة أخت المقتولة بحروق كبيرة بعد فتحها باب الغرفة ومحاولتها إنقاذ خالتها لتنقل إلى مستشفى محايل العام الذي قام بدوره بتحويلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بخميس مشيط.

ولا تزال تتلقى العلاج، في الوقت الذي تمّ فيه نقل المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، لاستكمال الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات.

وقامت الشرطة بتسليم الجثمان إلى ذويها ، لإتمام مراسم دفنها، وتم القبض على المتهمة وإيداعها السجن.


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