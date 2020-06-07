البرلمان يقر ميزانية الإنتاج الحربي الجديدة 1.2 مليار

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متابعات- أمينة عبد العال

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النواب

ميزانية

الإنتاج الحربى

أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب صباح اليوم، بالموافقة على موازنة وزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2020/2021 والقطاعات التابعة لها، وبلغ إجمالي الموازنة التابعة للوزارة في مشروع الموازنة حوالي مليار و 278 مليونا و500 ألف جنيه، مقابل مليار و42 مليونا و400 ألف في العام المالي السابق 2019/2020 بزيادة قدرها 236 مليون جنيه.

وأشار رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب اللواء كمال عامر،  إلى أن موازنة ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بلغت حوالي 158 مليونا و700 ألف جنيه ، وأن موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بلغت حوالي 975 مليونا و500 ألف جنيه، وبلغت موازنة قطاع التدريب 128 مليونا و700 ألف جنيه، وبلغت موازنة قطاع الميادين المركزية 15 مليونا و600 ألف جنيه، يأتي ذلك في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع".

و أضاف أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها اليوم بحضور ممثلي الإنتاج الحربي ووزارتي التخطيط والمالية بضرورة تلبية وزارة التخطيط للمطالب الأساسية والعاجلة لوزارة الإنتاج الحربي في حدود المتاح كما أوصت في المقابل وزارة الإنتاج الحربي بترشيد الاستخدام قدر المتاح .


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