احذر.. هذه العلامة بالكاحل تعني قرب إصابتك بهذا المرض الخطير

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متابعات- أمينة عبد العال

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الإجهاد

الأزمة القلبية

الكاحل

مع التطور الحديث والأبحاث الطبية أصبح التنبؤ بالعديد من الأمراض في غاية السهولة، ما يساعد ويسهل إنقاذ الأشخاص المصاببين، ومن أهم الأجزاء في الجسم التي من الممكن الاستدلال بها علي قرب الإصابة بمرض العصر وهو الأزمة القلبية هو الكاحل.

وكشفت الأبحاث الحديثة عن أن تورم الكاحلين يعتبر من أهم الدلالات للإشارة على اقتراب الإصابة بأزمة قلبية حيث أكد العلماء أن احتباس السوائل في القدمين والساقين أو ما يعرف بـ"الوذمة المحيطية" دليل قاطع على قرب الإصابة بالأزمة.

وأضاف العلماء أن هناك علامات أخرى مصاحبة منها تاريخ العائلة المرضى أو أعراض أخرى مثل الإجهاد والإعياء وعدم القدرة علي بذل مجهود كبير .


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