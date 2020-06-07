تدوينة مثيرة لمشاري راشد: دعوها فإنها منتنة

07 يونيو 2020 - 11:37 ص

وصف المقريء والمنشد الكويتي مشاري راشد الدعوات إلى التعصب أو العنصرية بأنها من دعوات الجاهلية.

وكتب مشاري راشد على حسابه في تويتر : "التعصب نعرة جاهلية لها أشكال في عالمنا المعاصر فما يُعرف بالتعصب والغلو والتطرف في دول، يكون عنصرية في دول أخرى وكلاهما مذموم داء ليس وراءه إلا الشر والتنازع والعدوانية سواءً كان دينيًا، دوليًا، قبليًا، فكريًا، عرقيًا، طبقيًا، طائفيًا، حزبيًا، رياضيًا.. دعوها فإنها منتنة".

يأتي هذا عقب استخدام مغردين لإيفيهات الفنانة روجينا في مسلسل البرنس الذي عرض في رمضان، ونسبوا لها تصريحات أثارت غضب النشطاء في الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت روجينا قد أعرب عن أسفها فى تصريحات صحفية أنه رغم سعادتها بنجاح الشخصية إلا أنها استاءت في نفس الوقت من تداول صورها من المسلسل مع تصريحات لم تنطق بها ضد الشعب الكويتي الشقيق، موضحة أنها تبرأت من هذه المقاطع خاصة أنها تكن كل الاحترام لدولة وشعب الكويت ولا يصح أن تسيء له.

وأضافت روجينا أن وسائل التواصل الاجتماعي مثلما لها مميزات لها عيوب أيضاً مثل إطلاق الشائعات، ولكنها تتعامل معها دائما من نواحيها الإيجابية سواء بالتواصل مع متابعيها ومعرفة ردود الأفعال على أعمالها، مؤكدة أن دورها في "البرنس" والعمل إجمالاً حظي بتفاعل كبير من الجمهور في مختلف الدول العربية.

يأتي هذا عقب تداول عدد من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لتصريحات غير حقيقة منسوبة لروجينا من خلال صورة بمسلسل "البرنس" كتب عليها عن لسانها "الكويت للكويتيين يا حظي، مهو لولا المصريين كان زمانها للعراقيين يا عمري" وهو ما دفعها لنفي علاقتها بهذه التصريحات على حسابها.