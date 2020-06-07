أمير سعودي يواجه وزير خارجية قطر بهذا الرد

07 يونيو 2020 - 10:52 ص

استنكر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود تصريح وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي في التجييش ضد قطر.

وقال سطام بن خالد :" شر البلية ما يضحك.. وزير خارجية قطر تجاهل تجييش كل ساقط ولاقط وحاقد على منصات التواصل الاجتماعي واستخدام الإعلاميين للكذب والافتراء على السعودية بل ومحاولاتهم التأثير على الإعلام الغربي".

وأضاف الأمير السعودي أنه في النهاية يتباكون ويشتكون من المغرديين الصادقين الذين دافعوا عن وطنهم كفيتم ووفيتم يا أبطال.

يأتي هذا عقب تصريح وزير خارجية قطر بأن دول الحصار استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لتجييش الرأي العام ضد دولة قطر.

كما ألقى الضوء في الوقت ذاته على أن قناة الجزيرة كانت جزءً من حالة الاستقطاب الحالية في منطقة الخليج، حيث قال: "الإعلام في الخليج مستقطب، الجزيرة جزء من الاستقطاب، لكنها ساهمت فيه بشكل أكثر مهنية، بينما الآخرون بثوا أخبارًا كاذبة، بحسب قوله.







