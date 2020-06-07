  • الأحد 07 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:57 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صالح جمعة

مرتضى منصور للخطيب: اترك "صالح" هو مش خدام عندك

أمير سعودي يواجه وزير خارجية قطر بهذا الرد

أمير سعودي يواجه وزير خارجية قطر بهذا الرد

حرق جمال مبارك سياسيا والمواد المسرطنة.. يوسف والي يكشف التفاصيل

حرق جمال مبارك سياسيا والمواد المسرطنة.. يوسف والي يكشف التفاصيل

الإعلامي عمرو أديب

أديب: 2020 سنة سودة علي هذه الدولة

فايلر

مفاجأة حول مصير "فايلر" مع الأهلى

الشرطي والضحية.. مفاجأة مدوية في مقتل " فلويد"

اسم أمه.. آخر ما نطق به فلويد.. "صاحب المتجر" يروي اللحظات الأخيرة

مفاجأة كبرى تعلنها الصين بشأن كورونا.. وتتعهد بهذا الأمر

مفاجأة كبرى تعلنها الصين بشأن كورونا.. وتتعهد بهذا الأمر

بعد الركوع للأصنام.. الأزهر يحرم والإفتاء يشكر "ببجي" على اعتذارها

بعد الركوع للأصنام.. الأزهر يحرم والإفتاء تشكر "ببجي" على اعتذارها

أحمد موسي

موسي :أنا عارف كل حاجة بس مش هقول

تركي الحمد :حان الوقت للتخلص من هذا الأمر

تويتر والمسدس.. تركي الحمد: أسوأ اختراعين عرفهما التاريخ

المركزي للتعبئة والإحصاء: 273.1 ألف قنطار صادرات القطن

مال وأعمال

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«الإحصاء»: عدد سكان مصر يسجل 100 مليون نسمة

التعبئة والإحصاء

الجهاز المركزى

القطن

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي صادرات القطن بلغت 273.1 ألف قنطار متري خلال الربع الثاني ويمثل الفترة من ديسمبر إلي فبراير للموسم الزراعي 2019/ 2020 مقابل 3.579 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 9.52 % لانخفاض إنتاج القطن.

وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز إن إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغ 1.5 ألف قنطار متري خلال الفترة من ديسمبر 2019 / فبراير 2020 مقابل 6.36 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 2.86% وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج، حسبما نشرت " الوفد".

وأشار إلي أن كمية الأقطان التي تم حلجها 9.868 ألف قنطار متري خلال الفترة ديسمبر 2019 / فبراير 2020 مقابل 5.1 مليون قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 8.42% وهذا نتيجة  لانخفاض إنتاج القطن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» المركزي للتعبئة والإحصاء: 273.1 ألف قنطار صادرات القطن
» صور نادرة للملك سعود.. لعب وضحك لبناته في مجلسه
» مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضات "عاشور"
» هدوء حذر يتخلله إطلاق نار في بيروت
» أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة
» أول رد من أحمد شوبير بعد تسريب مرتضى منصور لقيمة عقد نجله
» ضاحي خلفان يثير الجدل بقصة المجنون الذي يهدد الناس بالسكين
» رسالة صادمة من مرتضى منصور إلى لاعبي الأهلي
» موقف محرج لفنانة شهيرة في حفل زفاف صديقتها
» بيراميدز يكشف مفاجأة مدوية عن قيامه بضم نجميّ الأهلي
» إصابة بطل فيلم "ولاد رزق" بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية