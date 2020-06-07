مفاجأة حول مصير "فايلر" مع الأهلى

07 يونيو 2020 - 10:17 ص

قال مجدي عبدالغني نجم النادي الأهلى السابق إن هناك غموضا حول مصير السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلى

وأضاف "البلدوزر" خلال حديثه مع برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "أشك فى استمرار فايلر مع النادي الأهلى خلال الفترة المقبلة بسبب العروض المغرية التى تلقاها مؤخرا".

وأضاف: "موضوع مشاورة فايلر لعائلته يثير الشكوك ويقربه من الرحيل على الرغم من نجاحه مع الأهلى منذ قدومه".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية تلقى المدير الفنى للأهلى العديد من العروض من أندية خليجية لتولى تدريبها.