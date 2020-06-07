بعد الركوع للأصنام.. الأزهر يحرم والإفتاء تشكر "ببجي" على اعتذارها

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الأزهر

ببجى

الركوع للأصنان

الخاصية

التحديث

بعدما أثارت الكثير من الجدل بسبب خاصية "الركوع للأصنام" في لعبة ببجي أعلن القائمون على اللعبة إزالة الخاصية التي احتواها التحديث الأخير.

وأعربت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر وفيسبوك عن أسفها بسبب ما أثارته الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى اللاعبين.

وأضافت في بيانها: اتخذنا الإجراءات وأزلنا الخاصية.. فريق لعبة ببجي موبايل يحترم جميع الأديان ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة.

وكان التحديث المثير للجدل قد تضمن خاصية قال مستخدمون إنها تجبر اللاعبين على "الركوع" أمام "تماثيل" للحصول على موارد في اللعبة.

دار الإفتاء المصرية وجهت رسالة شكر إلى الفريق القائم على لعبة "ببجي" بعدما تم حذف خاصية الأصنام.

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد أصدر بيانا أكد فيه على حرمة كافة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يقصد من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة وازدراء الدين، وتدعو للركوع أو السجود لغير الله سبحانه أو امتهانِ المقدسات أو عنفٍ أو كراهيةٍ أو إرهابٍ أو إيذاءِ النَّفس أو الغير.

وبالرغم من اعتذار الشركة، إلا أن الأصوات المطالبة بحظر اللعبة لا تزال مرتفعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يزال زال هاشتاغ #احذفو_لعبه_ببجي الذي انطلق قبل أيام نشطا.

كما انطلق في السعودية هاتشاج #حجب_ببجي_مطلب_سعودي الذي يطالب السلطات بحجب اللعبة في المملكة.

كما وجه البعض انتقادا لقيام دار الإفتاء المصرية بشكر اللعبة على الاعتذار، معتبرين أن هذا يتناقض مع بعض الفتاوى التي تحرّم ممارسة اللعبة.


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