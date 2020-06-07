» هدوء حذر يتخلله إطلاق نار في بيروت

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متابعات- أمينة عبد العال

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حزب الله

بيروت

الجيش اللبنانى

 تشهد حاليا منطقتا كورنيش المزرعة والطريق الجديدة غرب بيروت حالة من الهدوء الحذر بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها أمس بين محتجين لبنانيين وعناصر من أنصار حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى، بعد أن هاجمت عناصر المحتجين في ساحة الشهداء وسط بيروت ما أدى إلى تدخل الجيش اللبناني.

وتشهد الآن المنطقة انتشارا مسلحا يتخلله إطلاق نيران بين الحين والآخر ، ولم تتأكد الأنباء التي تم تداولها عن سقوط قتيل إلا أنه وأصيب شخص في عينيه وآخر  إصابته طفيفة.

وتنتشر في المنطقة قوات الجيش اللبناني وعناصر من شرطة مكافحة الشغب  بشكل مكثف، والتي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين،وبادل المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة مما أدى إلى إصابة عدد منهم ، حسبما نشرت " سكاي نيوز ".

جدير بالذكر أن المظاهرات انطلقت وسط بيروت من قبل ناشطين وهيئات مدنية  احتجاجا على سياسة الطبقة الحاكمة.


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