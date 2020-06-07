مستشار السيسي للصحة النفسية: أنا جاي النهاردة عشان أطمنكم

07 يونيو 2020 - 09:12 ص

انتقد الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، دورالإعلام الدولي في فيروس "كورونا" المستجد.



وأضاف "عكاشة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أن الإعلام الدولي لعب دورا سيئا جدا في نشر الرعب بين الناس، موضحا أن عدد حالات الوفاة في بعض الأمراض الأخري يفوق فيروس "كورونا" بكثير.



وأكد أن الخوف من فيروس "كورونا "، أخطر بكثير من مضاعفات المرض نفسه، قائلا: "أنا جاي النهاردة عشان عاوز أطمن الناس 80% من المرضى ممكن يتعالجوا من فيروس كورونا في المنزل إذا التزموا بغسل اليدين باستمرار وبقواعد التباعد الاجتماعي".

