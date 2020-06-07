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وزيرة البيئة: اغسلوا الكمامة والجوانتي قبل ما ترموهم

الحياة السياسية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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إيمان هاني

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دي إم سي

كورونا

ياسمين فؤاد

الكمامات

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إرشادات يجب اتباعها للتخلص من نفايات مصابي كورونا، مؤكدة أنه لا يصح التعامل مع مثل هذه النفايات كالورق العادي، حيث إنه تدرج تحت النفايات الطبية.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، بأن هذه النفايات الطبية دائمًا تتواجد بالمستشفيات والعيادات الطبية ويتم اعدامها عن طريق الفرم أو الحرق، بيينما تخلف هذه مرة حيث أنه أصبحت تتواجد في كل بيت بعد ما انتشر العزل المنزلي، مشيرة إلى أنه ولابد من غسل الكمامة والجوانتي قبل التخلص منها.

وأوضحت أنها ولابد من تقطيع الكمامة والجوانتي قبل وضعها في صندوق القمامة، مشيرة إلى أن هذا يمنع ما يُعرف بـ"إعادة الاستخدام" وضمان عدم الاتجار غير المشروع بها.

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