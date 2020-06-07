بسبب المطاعم والكافيهات.. مسئول: قاربنا علي الإفلاس

07 يونيو 2020 - 08:26 ص



أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن أصحاب المطاعم والكافهيات في انتظار تعليمات رئيس الوزراء لتحديد موعد العودة للعمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون" مع خالد أبوبكر، قائلا: "نحن في انتظار موعد فتح الكافيهات والمطاعم، والمسألة شائكة فالناس تريد الفتح والقيادة السياسية تخشى على صحة المواطنين، ونحن نتفهم الصعوبات الموجودة، لكن هناك معاناة شديدة جدًا على أصحاب المنشآت السياحية".

وتابع: "المطاعم والكافيهات قربت على الإفلاس، ومازالت محافظة بالعمالة كلها، أصحاب المطاعم والكافيهات تعبوا، والعمال تعبوا من قعدة البيت ونفسهم يروحوا المطاعم يشتغلوا أو يعملوا أي حاجة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى أمس.

