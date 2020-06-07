» إعلامية: اتبرع ببلازمتك زكاة عن صحتك

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صدى البلد

كورونا

عزة مصطفي


ناشدت الإعلامية عزة مصطفى، متعافي فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما لغيرهم من المصابين، قائلا: "ده واجب أخلاقي وإنساني قبل كونه واجبا قانونيا، يعتبر زكاة عن صحة الشخص المتعافي".

وأضافت خلال برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن تبرع متعافي واحد بالبلازما يسهم في نجاة 2 آخرين من كورونا. وتابعت:" تبرع المتعافين ليس بغريب عن عادات المصريين ، معبرة عن ثقتها في توجه المتعافين للتبرع".

وأعلنت وزارة الصحة أنه أمس نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا ببلازما المتعافين، وناشدت وزيرة الصحة المتعافين التوجه لبنوك الدم للتبرع بالبلازما.

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