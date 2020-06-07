الديهي: صبرنا قارب على النفاد

07 يونيو 2020 - 07:36 ص

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الشعب المصري يتحول من النقيض للنقيض عندما يحاول أحد الاعتداء على أرضه أو عرضه أو وطنه.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن مصر كانت أولى بالدخول لليبيا للاستفادة من خيراتها وثرواتها تحت زعم الحفاظ على أمنها القومي، لكنها تتعامل بشرف في وقت عز فيه الشرف.



وتابع: "مصر الدولة الوحيدة التي ليس لها أي أطماع في ليبيا سوى أن تعيش ليبيا في أمان، حتى لا يتأثر الأمن القومي لمصر.



وشدد، على أنه ليس لمصر أي مصلحة او مغنم او مطامع في ثروات الدولة الليبية، وما جرى باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بخليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي"هو محاولة لضبط النفس، ومحاولة للوصول لحل يحفظ لليبيين أرضهم، معقبًا: "صبرنا قارب على النفاد".

