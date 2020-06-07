الجندي: عمر هاشم كان يقود الأمة قبل ما أمك يجلها الطلق

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الشيخ خالد الجندي
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دي إم سي

الأوقاف

الجندى

عمر هاشم

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، رسالة شديدة اللهجة لمن وصفهم بزارعي الفتنة فى مصر، مؤكدا أنهم اتخذوا من دعاء الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ذريعة للهجوم عليه وعلى الإسلام.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، بأن الدكتور أحمد عمر هاشم عالم له مكانة كبيرة وعظيمة عند المسلمين.

وتابع:"الدكتور أحمد عمر هاشم في صلاة الجمعة الماضية للمسلمين، معقبا: "لا يعنى ذلك التقليل من أى دين آخر كما حاول البعض القول بذلك أو أنه يؤدى إلى فتنة، وهذا يوضح ضحالة العقلية التى تتناول ما يسمى بالحداثة والعلمانية فى بلدنا".

وواصل حديثه منفعلا: "أحمد عمر هاشم كان يقود الأمة والمجتمعات قبل ما أمك يجلها الطلق" على حد قوله.

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