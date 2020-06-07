معتز عبد الفتاح: اسمعوا كلام الرئيس حتى لا يحدث ما لا نحب

07 يونيو 2020 - 07:11 ص

أشاد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة القاهرة لدعم ليبيا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس السبت، مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، في قصر الاتحادية".



وأكد "عبد الفتاح"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن مصر لن تسمح بأن تصبح ليبيا مستعمرة تركية، معقبا: "الرئيس السيسي قالها بشكل واضح.. أمن ليبيا جزء من الأمن القومي المصري.



وأضاف: " تركيا جاية من شمالي المتوسط عشان تبقى جارنا، واجتماع أمس قائم على التخوف بأن تذهب الأمور في ليبيا إلى حيث لا نحب،خاصة أن تركيا أن تلعب دور المهيمن في الشرق الأوسط ، معقبا :"يجب علي الجميع الاستماع لحديث الرئيس و التفكير فيه جيدا من أجل إنقاذ ليبيا".



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، محذرا من التمسك بالحل العسكري للأزمة الليبية.

