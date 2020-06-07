إعلامي: الست دي قليلة الأدب اقبضوا عليها

07 يونيو 2020 - 07:00 ص

أبدى خالد أبوبكر، غضبه من واقعة التنمر التي تعرض لها الفنان محمد رمضان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من إحدى السيدات المتابعة له، مناشدًا النائب العام التدخل ومعاقبة تلك السيدة.



وقال "أبوبكر" خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "أون إي": "دي واحدة قليلة الأدب تهكمت على الفنان محمد رمضان وصورته مع ابنه، وسخرت من بشرة ابنه السمراء، مفيش قلة أدب ولا وقاحة بالشكل ده".



شكر الإعلامي الفنان محمد رمضان علي الطريقة التي تعامل بها مع الموقف، ورده عليها، معقبا: "محمد رمضان بدأ يعي مسئوليته المجتمعية ونضج كثيرًا، ولا استبعد تدخل النائب العام دون بلاغ".



وتابع: "أتعشم أن يتدخل النائب العام في هذه الأمور دون بلاغ.. حتى نصل لدرس قاس ضد كل هؤلاء الغرباء على مجتمعنا ولا بد من ردع حقيقي لهذه الفتاة المستهترة و القبض عليها ".

