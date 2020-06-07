موسي :أنا عارف كل حاجة بس مش هقول

07 يونيو 2020 - 06:44 ص

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما ناريا علي مهاجميه من جماعة الإخوان قائلا : "عارف كل اللي بيتكلم عليا وهو صفر على الشمال، لأنه شخص غير مؤمن بأي حاجة وهناك أجير يموله عشان يشتمني ".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي "، المذاع على فضائية "صدى البلد"،قائلا :" السباب من قبل البعض عليا في الإعلام والسوشيال ميديا لا يحركون لي شعرة واحدة".



و أكد موسى ،أنه يعرف عن الإخوان ما لا يعرفه بديع وكل الإخوان، معقبا : "مفضوحين وهم عصابة خونه ومرتزقة ولا يعرفون حاجة اسمها شرع الله، والإخواني لا يقل شئ عن الإسرائيلي".



وأشار الإعلامي إلي أنه يعرف الكثير من المعلومات عن هشام عبد الله ولكنه لن يقولها لأنه لا يليق الحديث عنها لكونه يحترم الجمهور، مؤكدا أن الاسم الحركي له "هشام بفرة".

