أديب: 2020 سنة سودة علي هذه الدولة

07 يونيو 2020 - 06:26 ص

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن الوضع الراهن في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "2020 سنة سودة في تاريخ أمريكا".



وأضاف"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأمور تتعقد في أمريكا كل يوم عن الآخر، منوها بأن شرطيين أمريكيين تعديا على رجل عجوز يبلغ من العمر 75 عاما وتم الافراج عنهما، فزادت الأمور تعقيدا.



وتابع: "هناك دعوات لمظاهرات مليونية، وربما يتعرض الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة إلى ضربة قاصمة جراء اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد بعد مقتل مواطن أمريكي على يد أحد رجال الشرطة.



وتشهد عشرات المدن الأمريكية مظاهرات عنيفة احتجاجًا على مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية على يد الشرطة في مدينة مينيابولس.

