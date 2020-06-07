الفقي: حل واحد يجعل أثيوبيا تقف انتباه أمام مصر

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سد النهضة

إثيوبيا

الفقي

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن ملف سد النهضة كيدي وليس ملف توليد كهرباء هو السبب ولكن في محاولة للسيطرة على مصر من خلال المياه والكل ضالع فيها وإسرائيل لا تريد أن ترى مصر مزدهرة، مشيرا إلى أن بعض العرب تهاونوا في الضغط على إثيوبيا في هذا الشأن.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة "القاهرة والناس"،قائلا :"لو أوقفوا العرب استثماراتهم في أثيوبيا وقالوا إن محاولة خنق مصر مرفوضة كانت إثيوبيا وقفت انتباه ولكن محدش عمل كده".

و أشار إلي أن ملف السياسة الخارجية من أفضل إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن الرئيس بدأ فترة حكمه في ظروف معقدة وصعبة للغاية .

و نوه المفكر السياسي ،بأنه رغم الظروف التي بدأ فيها الرئيس السيسي فترة حكمه ولكنه تحرك بنشاط واستطاع أن ينفذ إلى قلب إفريقيا ورفع الغمة عن علاقة مصر .

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